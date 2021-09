Juana Viale lució un vestido ajeno en televisión y reveló qué famosa lo usó 38 años antes

Juana Viale se adelantó a la primavera con un vestido vintage, y sorprendió al contar que se trató de una prenda vintage y reveló qué famosa la usó 38 años antes.

“Esto es un anticipo de la belleza de la primavera que está a unos días de aparecer. Se ven los días lindos, ya esta lleno de pimpollos, los árboles están floreciendo, las flores a punto de explotar. Tengo un vestido muy bonito del señor Gino Bogani, que aunque no lo crean, o a lo mejor algunos se pueden acordar, tiene historia”, anticipó la actriz y conductora.

El vestido vintage que lució Juana Viale en La noche de Mirtha.

Y luego Juana detalló: “Es un vestido de algodón razado y estampado con flores en relieve. Todo esto está puesto sobre el vestido, estampado sobre una corsetería. Es un vestido vintage. Para los que no saben lo que significa vintage, este vestido tiene 38 años, lo sacamos a relucir. Es un diseño que usó Mariana Arias. Pensé que Mariana era mucho más alta que yo, pero parece que no tanto”.

Finalmente, Juana Viale agregó: “Yo tenía un añito de edad cuando Bogani estaba haciendo este vestido. Me gustan los colores, me gusta que viene la primavera, me gusta que relajemos un poquito el aire tan tenso de esta semana con este vestido. Se viene la temporada del amor. Bueno... el invierno también es temporada de amor porque se hace cucharita”.