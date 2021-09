La fuerte reacción de Eduardo Feinmann por los escandalosos audios de Fernanda Vallejos

Los escandalosos audios de Fernanda Vallejos se transformaron en protagonistas de la jornada, y este jueves Eduardo Feinmann tuvo una fuerte reacción sobre los dichos de la diputada.

Recordemos que entre otras cosas, Vallejos tildó a Alberto Fernández de “mequetrefe” y de “ocupa”. En su programa en LN+, el conductor se despachó con fuertes conceptos sobre la funcionaria.

“Mirá el balde de bosta que tira. Si lo hubiera dicho Lilita Carrió, que es de la oposición, bueno, vaya y pase. Si lo hubiera dicho Mauricio Macri puede ser... pero ¿un propio decir eso? Ella [Vallejos] se excusa, dice que no, que fue en forma privada. Hoy por hoy con los mensajes no hay nada privado”, señaló el periodista.

Luego Feinmann agregó: "Lo trata a Alberto Fernández de okupa de la Casa de Gobierno. El mequetrefe... le dicen al Presidente ‘el mequetrefe’. Lo tratan de ‘el tipo’... los propios, los suyos. Dicen que está atrincherado en la Casa de Gobierno. Perdón, señora Vallejos. A lo que usted llama ‘el tipo’, que es el Presidente, lo eligió la gente. Claro, usted me va a decir: ‘No, la eligieron a Cristina [Kirchner]’. La fórmula es la fórmula, ‘el mequetrefe’ también fue elegido. Dice que no lo quiere nadie. Claro, los suyos, el kirchnerismo no lo quiere, lo detesta”.

Finalmente, Eduardo Feinmann reflexionó asombrado: “Es muy impresionante. Después dice que el Presidente es un enfermo. Lo trata de ‘enfermo, ciego y sordo’”.