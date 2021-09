Así quedó Yanina Latorre tras pasar por el quirófano

Yanina Latorre tuvo que realizarse una operación programada por un principio de cataratas en uno de sus ojos. Luego de salir del quirófano, la panelista de Los ángeles de la mañana protagonizó un móvil para el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de eltrece.

"Estoy medio boleada por la anestesia. Me siento bien, solo me arde el ojo. Todavía veo nublado, pero estoy muy bien. Estoy feliz. Veo todo. Veo los colores, me veo la cara, los veo a ustedes. Son lindos", expresó Yanina.

Luego, se sumó a la charla Diego Latorre, marido de la periodista. Ángel bromeó sobre la amabilidad que notaba en ella. "Viste Diego que buena esta versión de Yanina media drogada. Me encanta esta versión light", señaló el conductor. "Estoy intentando conseguir una anestesia para la vida cotidiana", respondió el ex futbolista.

Recordemos que hace unos días, la panelista había anticipado que tenía que realizarse una importante operación. "No es que me esté quedando ciega pero tengo principios de cataratas. Me van a poner una lente intraocular", había revelado la mediática.