Cinthia Fernández confesó el llamativo sueño que tuvo con Javier Milei

Tras haberse presentado como precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires en las últimas PASO, y no lograr la cantidad de votos necesaria para seguir en la carrera electoral, Cinthia Fernández sorprendió al confesar este martes en Los ángeles de la mañana (eltrece) un llamativo sueño que tuvo con Javier Milei.

Pía Shaw contó al aire que su compañera de panel había soñado con el candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires por el partido La Libertad Avanza, Javier Milei.

“No quisiera saber la pesadilla con Milei”, deslizó Ángel de Brito. A lo que Cinthia respondió: “Jajaja, noooo... soñé que me empezaba a correr y yo estaba con un secador, me dejó vestigios la política”. Cuando le preguntaron a la "angelita" si había tomado alcohol, ella aclaró: “No tomo nada, soy aburrida y me hace falta”.

Luego, Cinthia Fernández le dio cierto sentido al sueño al afirmar que otros cuadro políticos la llamaron para que continúe en la política. Uno de ellos fue el candidato Luis Espert, del mismo partido que Milei, y se reservó de contar por el momento cuál es el otro partido que la contactó

Además, la panelista compartió este martes una particular reflexión sobre su derrota en las urnas.