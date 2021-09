Picante reclamo de Soy Rada a Darío Barassi en el debut de Match Game

Este lunes, Soy Rada debutó con Match Game (eltrece), un nuevo programa de entretenimiento que llega para reforzar el rating de la trade. En su primera emisión, el conductor lanzó al aire un picante reclamo a Darío Barassi, el líder de 100 argentinos dicen (eltrece), que ahora tiene nuevo horario debido al desembarco del flamante ciclo.

Match Game comenzó a las 14.30, franja en la que estaba anteriormente Barassi. Soy Rada no se privó de tirarle palitos con complicidad a su colega.

“No puedo decir la palabra ‘raro’, me lo tienen prohibido. Hay una lista de palabras que no puedo decir y estoy enojadísimo con Barassi porque toda buena onda, pero me manda unos mensajes horribles”, comentó Soy Rada en diálogo con un participante.

Luego, al referirse al pozo siguió ironizando al decir: "Suculento... creo que tampoco puedo decir la palabra suculento. Raro, solido, suculento creo que tampoco".

Respecto al rating, Match Game logró hacer un pico de 8.5 puntos, liderando parte de la tarde. Aunque Verónica Lozano dominó el resto de la franja en que compitieron ambos ciclos.