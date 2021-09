El video del encendido beso con lengua de Juana Viale a su novio

En estos últimos tiempos, Juana Viale ha intensificado la cantidad de postales diarias que comparte a través de las redes sociales y en esta oportunidad subió un encendido video en el que se la ve dándole un encendido beso con lengua a su novio.

Recordemos que la actriz y conductora suele mantener los aspectos de su vida privada al resguardo de los medios, y hace dos meses blanqueó su romance con Agustín Goldenhorn. Más recientemente, en julio Juana dio un detalle clave de lo que será su casamiento con el arquitecto y guitarrista. "Si me caso, hago un fiestón tal que todos los de este equipo no pueden venir a laburar mañana. Así te lo digo. Hay que esperar que pase la pandemia. Cuando puede suceder, no sé”, dijo Viale en una de las emisiones de su programa.

Durante este fin de semana, la pareja disfrutó del recital que el actor y cantante Carlos Casella y el músico Martín Bosa brindaron en el Faena Hotel de Puerto Madero. Allí, la nieta de Mirtha Legrand compartió un encendido video a los besos con su novio.

“Felices los dos”, escribió al pie de la story que compartió en Instagram en modo selfie. Allí se ve a la pareja en el mencionado evento, bajo una luz tenue y acaramelados en un beso beso con lengua.

Hasta el momento, Juana Viale había compartido pocas imágenes con su pareja, por lo que este picante video levantó revuelo en la red.