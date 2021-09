Ángel de Brito sepultó a Jorge Rial con una contundente definición

El vínculo entre Ángel de Brito y Jorge Rial está roto desde hace tiempo. Ahora, durante una entrevista en Pampita Online, el conductor de Los Ángeles de la mañana volvió a dar su opinión sobre el periodista de chimentos.

"Jorge Rial no tiene códigos. Lo han dicho sus propios compañeros. Hasta los últimos a los que no les avisó que renunciaba. Echó gente de su programa, como Luis Ventura, que era como su hermano", afirmó el jurado de La Academia.

"Hay cosas que hizo que no me gustan y yo las digo. Había una época en que todos le tenían un miedo tremendo. Sobre todo, los famosos. A mí nunca me pasó, y nunca trabajé con él tampoco. Ni siquiera tuve una pelea con él, no pasa nada ", explicó.

Luego, sorprendió al revelar que trabajaría con él: "Lo frecuentaba más cuando yo estaba en América, o cuando él estaba con Loli Antoniale, porque con ella éramos amigos. Cada tanto hablamos por WhatsApp, cuando le tengo que preguntar algo. Como cuando se le incendió la casa".

Recordemos que ese mismo día, la modelo y conductora brindó una entrevista en Los Ángeles de la mañana donde se refirió a su hija Blanca a días de cumplirse un nuevo aniversario de su muerte.

"¿Cómo hicieron para salir adelante?", le preguntó Ángel de Brito: "Es una cosa del día a día, no es solo ese momento. No hay una fórmula y yo no soy mucho de comentar porque es un tema tan privado y doloroso", respondió la modelo y conductora. Luego, aseguró: "Lo puedo hablar con alguien que transitó lo mismo, ahí sí puedo charlar horas. Sino es muy difícil de explicarle al otro. Con el tiempo pude animarme a subir una foto".