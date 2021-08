Intrusos al rojo vivo: Marcela Baños y Paula Varela se cruzaron frente a las cámaras

Si bien los números del rating de La Academia no son los mejores, lo que sucede en la pista de eltrece continúa dando mucho de qué hablar en otros programas. El baile del caño ha generado un gran revuelo en los medios y no hay quien no se haya expresado sobre este ritmo. Ahora, en Intrusos mientras debatían sobre lo que sucedió con Angela Leiva, que pidió un reemplazo para no realizar su performance, se cruzaron al aire Marcela Baños y Paula Varela.

"En LaFlia te dan la plataforma para que vos te luzcas, te muestres, hagas tus gracias, y al otro día te llueven los trabajos. Ella está ahí gracias al Cantando y es su primer Bailando. Entonces, cuidalo. ¡Qué agradezca!", disparó Varela.

Disconforme con lo expresado por su compañera, Baños manifestó: "Chicos, llamémonos un poquito a silencio. Hay gente que se levanta a laburar a las cuatro de la mañana…".

"No subestimes el trabajo de la gente que trabaja en televisión, Marce, porque vos sos una trabajadora de la televisión. Y los que tienen mucho es verdad que se casan, que se estresan. No hay que minimizarlo. Es como que uno se sienta acá a robar", le reprochó Paula.

Paula Varela

"No estoy diciendo eso. ¡Pará! Esas son tus palabras, no las mías", reaccionó Marcela. "Yo sé que vos no lo pensás, pero lo decís como si lo de Ángela Leiva... También se puede cansar por trabajar en televisión", señaló su compañera.

Frente a esto, Baños explotó: "¡Pará! ¿Me dejás hablar a mí o es un monólogo? Porque no estoy diciendo que no. Estoy diciendo, como dijo Adrián Pallares y no hable de Ángela, que todos están cansados… Pampita, que parió hace 10 días, fue impecable, divina y te hizo todo el show. Cuando vos aceptás un trabajo, tenés que tener conciencia cuando aceptás un segundo trabajo. No lo digo por Ángela, lo digo por todos los que están ahí".