Noelia Marzol regresó a La Academia como reemplazo y Pampita le puso un 0

Noelia Marzol regresó a la pista de La Academia de Showmatch a dos meses de haber sido madre de Donatello. La razón de su vuelta fue el reemplazo de Débora Plager, que decidió no bailar en el caño. "Tengo que agradecer a la producción porque es muy complicado trabajar con un nene tan chiquito. Gracias por la oportunidad. El reemplazo tiene mucha expectativa, pero yo parí hace dos meses y los abdominales no me responden", explicó la protagonista de Sex.

Por su parte, Plager fundamentó su decisión de no bailar en el caño. "Siempre me someto a las decisiones de la producción y las acepto. Yo me lesioné y no quise hacer un tema de eso. Hasta me dio vergüenza porque me lesioné antes de que arrancara el programa", indicó, sobre la rotura de costilla que sufrió en un ensayo.

Luego de la performance, comenzó la ronda de devoluciones por parte del jurado. Y la que sorprendió fue Pampita. "Tremenda coreografía y un gran acting. Sé que Noelia está en un momento de mucha felicidad y se lo merece todo. Está más diosa que nunca. Me gustó el baile, aunque algunas cositas no salieron bien. Espero que todos los reemplazos vayan al duelo", agregó la modelo y les puso un 0.

Pero la noche de polémicas no terminó ahí. Rocío Marengo fundamentó su postura contraria a que no bailen los titulares y se produjo un picante ida y vuelta con Marzol. "Es lo mismo que en un campeonato de fútbol un equipo elija contra cuáles rivales jugar y contra cuáles no", fundamentó la exvedette.

"Supongo que, si nos vamos a atener tanto al reglamento, Rocío se va a sacar ese traje de vinilo, porque se adhiere al caño y le da ventajas", explicó la actriz de Sex, dando cuenta de que Marengo contaba con una ventaja al estar íntegramente vestida con aquel elemento, emulando al traje que llevaba Uma Thurman en Kill Bill. "No me tengo que desnudar para bailar en el caño", se hizo la desentendida la concursante. Y agregó: "No me desnudé antes, no voy a desnudarme a esta edad".