Jujuy Jiménez pasó un duro momento y lo contó en la red: "Hijos de mil p..."

Jujuy Jiménez atravesó un duro momento y quiso compatirlo con sus seguidores en la red a través de un video en el que no dudó en expresar su bronca con un enfático "Hijos de mil p...".

La modelo y conductora que recientemente debió dar un paso al costado en sus participaciones en La Academia, el certamen multidisciplinar de ShowMatch (eltrece), luego de sufrir una fractura de costilla, ahora quedó envuelta en un tenso episodio de inseguridad.

Desde la comisaria donde radicó la denuncia por el robo de su celular, Jujuy expresó angustiada: "Estoy indignada, estoy acá en la comisaría con mi mamá. Me acaban de robar el celular. Me lo sacaron de la mano, se me tiraron encima. Tengo una bronca, una impotencia. No tengo mi chip, bloqueé mi celu. Hijos de mil p..",expresó entre enojada y abatida.

Solo algunas horas antes, Jujuy Jiménez había compartido un sentido posteo relacionado con su lesión. "Hay momentos en que el cuerpo te invita a parar de golpe y a uno le cuesta entender en ese momento el por qué o para qué. Hace 30 días tuve la mala suerte de fracturarme la costilla derecha (no arco costal posterior derecho) y no me quedó otra que frenar!", comentó en una publicación en su cuenta de Instagram.