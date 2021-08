El desesperado video de Nico Vázquez pidiendo ayuda en el momento del derrumbe del edificio en Miami

Nico Vázquez y Gimena Accardi se salvaron de milagro el pasado 24 de julio tras el derrumbe del edificio donde estaban alojados en Miami. La tragedia, que dejó un saldo de 98 muertos, recorrió el mundo.

"Ya estamos en casa y es un gran alivio. Es tan difícil expresarse en este momento, pero me es muy necesario. Nos pasaron tantas cosas en estos últimos 5 días que no me creerían", dicta el posteo que publicó el actor en sus redes sociales apenas pisaron suelo argentino. La publicación acompaña la imagen que tomó con su celular Gimena en el avión privado que les permitió volver a la Argentina ante la cancelación de su viaje, debido al DNU que limita la llegada de los vuelos desde el exterior.

"Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al Universo, a los ángeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos. No nos alcanzará la vida para agradecer este milagro. Todavía nos quieren en la Tierra", continuó el actor.

Ahora, se publicó un video donde se puede ver la desesperación de Vázquez mientras pide ayuda a un transeúnte. "No golpees mi auto", comienza diciendo el hombre que graba el video en inglés. "¿Hablas español?", le consulta el actor, a lo que el hombre contesta que no. "Mi mujer está lastimada", le contesta Nico. Rápidamente, el hombre toma la decisión de irse del lugar y no colaborar con las personas afectadas por la terrible tragedia.

Recordemos que la pareja fue asistida en un hospital cercano y no sufrieron heridas de gravedad, más que las pérdidas de sus objetos personales.