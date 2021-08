El verdadero motivo de la salida de Alex Caniggia de Polémica en el bar

La salida de Alex Caniggia de Polémica en el bar (América), generó todo tipo de rumores, y ahora desde su entorno dieron a conocer el verdadero motivo de la partida del mediático del legendario programa.

En diálogo con Pía Shaw de LA NACION, el productor Gustavo Sofovich remarcó: “Todo está más que bien, él tenía otros compromisos y nuestro acuerdo era por un mes, no se peleó con Mariano (Iúdica), no se peleó conmigo, no es el personaje que la gente ve, es un pibe divino. Está todo más que bien”.

Por su parte, Fabián Esperón, representante de Caniggia agregó: “Está todo bien con Mariano y está todo bien con Gustavo. Alex lo pasó bárbaro ahí, pero estaba pautado que iba a ser por un mes, es más quién te dice que después no vuelva. Yo le estoy cerrando unas cosas relacionadas con la música y otras propuestas de afuera, pero está enfocado en producir música por ahora”.

Tras el paso de Alex Caniggia, desde la producción de Polémica en el bar trabajan para sumar nuevas figuras a la mesa del ciclo. “Hay muchos nombres, pero hasta que no firmen no los digo, porque después me cuestan más caros”, ironizó el productor.