Preocupación: el duro anuncio que hizo Aníbal Pachano sobre su salud

Tras atravesar hace cuatro años un diagnóstico de cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro, Aníbal Pachano logró sobreponerse por milagro. Ahora, el coreógrafo generó preocupación al lanzar un duro anuncio sobre su salud.

“Se me inflamó uno de los tumores de la parte motriz. No sabemos por qué se volvió a despertar. Estoy haciendo un tratamiento y durante algunas semanas voy a internarme para que me coloquen el medicamento. La verdad es que me interno para estar tranquilo, para que el medicamento entre perfecto y esté controlado”, detalló Pachano en diálogo con Intrusos (América).

Además, el artista reveló que la semana próxima comienza otro período de quimioterapia. Aníbal contó que se dio cuenta de que algo no estaba bien porque en las últimas semanas se le empezaron a caer cosas de las manos. “Primero pensé: ‘qué tonto’, y después pensé que algo podía no estar bien. Yo, en realidad, había empezado un tratamiento que se interrumpió cuando me fui a Chile y después apareció una neumonía bilateral. Está un poco confuso todo porque tuve Covid y quizá quedó inflamado. Es una posibilidad que sea una secuela del Covid. Siempre me pongo positivo, porque eso ayuda a salir adelante”.

Recordemos que Aníbal Pachano desde hace varios años ha logrado darle batalla a situaciones adversas de salud como el VIH y la diabetes. Según el coreógrafo, siempre apeló al humor y al sentido creativo para sobrellevar todo obstáculo que se le presente.