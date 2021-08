Rodrigo Lussich reveló un picante dato sobre la separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña

El pasado viernes, la noticia de la separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez dejó helado a más de uno de sus fanáticos. Si bien desde hace tiempo se hablaba de una crisis en la pareja, todo quedaba en rumores y nadie esperaba que finalizaran su relación. Fue él quien dio a conocer la decisión: "Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos".

La publicación no solo tomó por sorpresa a los fans, sino también a la actriz. En diálogo con Marcelo Polino, le contó que "se enteró por el posteo". El periodista, detalló: "Él nunca le dijo que iba a postear que estaban separados. Estaba un poco sorprendida pero me dijo 'estamos en paz y no hubo terceros en discordia'".

Benjamín Vicuña y la China Suárez

Muchas fueron las versiones que circularon en las últimas horas sobre el motivo de la ruptura. Rodrigo Lussich en El Show de los Escandalones brindó la suya frente a las cámaras y aportó un dato poco conocido hasta el momento.

"La versión de la tarde es que Vicuña estaría arrepentido del posteo que puso el viernes a la mañana", señaló y sumó: "La información indica que se arrepintió de blanquear una separación que no está del todo confirmada entre ellos dos".

Luego de cinco años, los actores le pusieron punto final a su relación

"El posteo habría sido producto de un arranque, de un impulso, aparentemente el tema de la casa que están reciclando los tiene en un constante tira y afloje, los tiene emputecidos. Por eso la China consultada dice me enteré por el posteo", reveló.