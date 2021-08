La revancha de Tomás Méndez tras ser echado de C5N

Tras ser echado de C5N, el periodista periodista Tomás Méndez tendrá su revancha este domingo volviendo a la televisión, en este caso en la pantalla de Crónica TV.

Recordemos que el conductor fue despedido de la señal del Grupo Indalo tras un escrache a Patricia Bullrich, lo cual le valió también su desvinculación de Radio 10. Su programa en la nueva pantalla se llama Duro de callar, y saldrá al aaire todos los domingos desde las 20.

En diálogo con Pablo Montagna de LA NACION, Méndez detalló: “El golpe de quedar sin TV fue duro. Siempre me espere los golpes porque muchas veces me ha pasado esto en los medios, pero no me lo esperaba así, en la mitad del año y con las implicancias políticas que tuvo. Crónica me abrió las puertas cuando nadie lo hizo. Entonces empezamos con un entusiasmo brutal.Tengo la sensibilidad de poder reconocer cuáles son los problemas de las mayorías, las cosas que nos están perjudicando a todos, porque cuando perjudica a la mayoría indefectiblemente el paisaje social se transforma en una mie.... Hasta que no saquemos a la gente del lugar en el que la depositamos, nadie puede estés tranquilo”.

Tomás Méndez estará acompañado por Tamara Bezares, Ernesto Hadida y Miguel Ponce de León, el último fue precisaamente el cronista del escrache. Entre los invitados para el primer programa se encuentran Artemio López, el Pollo Sobrero, Leopoldo Moreau, Raúl Rizzo y Julio Bárbaro. También podría confirmarse la presencia de Cinthia Fernández.