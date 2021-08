Este lunes, Guillermina Valdés hizo un llamativo comentario sobre las amenazas de muerte que recibió Marcelo Tinelli en la previa del partido entre Boca Juniors y San Lorenzo.

Ángel de Brito entró en el tema comentando en Los ángeles de la mañana (eltrece): “Marcelo me decía ‘yo estoy acostumbrado, me amenazaron muchas veces’, pero cuando se meten con tus hijos y familia... se torna mas espeso”. A lo que Guillermina respondió: “Sí, Marcelo tiene una energía que soporta esas cosas”.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli.

Luego Valdés agregó un llamativo comentario sobre cómo Tinelli suele tomarse los momentos adversos de la vida: “Yo a veces cuando pasa algo me quedo con el pecho así... ay, qué fuerte. Marcelo tiene ‘algo’ porque ha vivido cosas tan fuertes en la vida: perdió a su papá a los 11 años por una cirrosis; su mamá tuvo una enfermedad muy fuerte, lo criaron sus tías. Está tan golpeado que cuando lo golpean por un lado y otro, mas allá de las razones de cada uno o lo que crean -que yo ahí no me voy a meter- él sabe de qué va la vida”.

“Si no te portás bien te vamos a llenar de plomo...”, es el mensaje que recibió Marcelo Tinelli y que fue revelado por Luis Ventura a través de su cuenta de Twitter.