Cande Tinelli fue acusada de estafar a una emprendedora con un canje: su categórico descargo

Cande Tinelli quedó en el medio de la tormenta luego de ser acusada por una emprendedora de no cumplir con un canje que habría pactado con la influencer, quien respondió con un categórico descargo.

Según lo que dice la mujer que denuncia a la hija de Marcelo Tinelli, Cande no mostró ni mencionó ninguno de los productos que la emprendedora le alcanzó hasta su casa.

“Hola Cande Tinelli tanto que hablás de empatía… ¿No te rompe ni un poco el corazón que una mina te diga que no vende nada hace un mes después de invertir mucha guita en vos? Le clavás el visto sucesivamente”, reclamó un usuario de Twitter.

Hola Cande Tinelli tanto que hablas de empatía... No te rompe ni un poco el corazón que una mina te diga que no vende nada hace un MES después de invertir mucha guita en VOS? le clavas el visto SUCESIVAMENTE. pic.twitter.com/vAWuGG9hl6 — Diego. (@yyeguo) August 1, 2021

Aparentemente, Cande recibió varios artículos, incluyendo piyamas, pantuflas y tazas. La emprendedora en cuestión le escribió un mensaje a la influencer consultando: “¿Te gustaron las cosas? Me tiene mal que no subas nada, con una storie me conformo, no pude vender nada en más de un mes”.

Por su parte, Cande Tinelli respondió de manera categórica a la acusación. “Quiero aclarar una cosa para varias personas que dicen cosas que no son que entiendan que yo estoy en un momento en que no puedo ayudar a nadie por más que me supliquen que los ayude. En emprendimientos, en lo que sea. Yo en este momento estoy cuidando a una perra, es lo que más puedo hacer hoy en día, conectarme con lo que amo que son los animales y mi mamá. No me pidan que dé ayuda si no me puedo ayudar a mí misma. Con una mano en el corazón, para toda esa gente que tira mala leche, nadie está viviendo lo que yo estoy viviendo. Así que no me voy a enganchar. Les mando un beso”, expresó a través de sus stories de Instagram.