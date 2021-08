Jonatan Viale, indignado por una decisión del Gobierno: "Con la muerte no se jode"

Jonatan Viale se refirió al destino de las piedras que fueron colocadas en la puerta de la Casa Rosada y la Residencia de Olivos en homenaje a los muertos por coronavirus en el país, y se mostró indignado con su traslado a la Casa de Gobierno.

Durante el pase con Eduardo Feinmann en LN+, el periodista habló de la decisión del Gobierno de llevarse las piedras para luego constuir un memorial con ellas.

“Secuestraron las piedras, las robaron de Plaza de Mayo y las metieron dentro... es como llevarse los cajones de los muertos. Se robaron el luto, las metieron para que nadie más vaya a llevarle una flor, vaya a llorar a los muertos. Mirá, les hicieron un corralito. Están acá, no las toca ni las ve nadie. No podrán ser más leídas por la gente, ni tocadas, ni nadie podrá derramar una lágrima sobre ellas, encender una vela, llevarles una flor. Se apropiaron del dolor de un país, me parece gravísimo”, expresó Feinmann.

Además el periodista dijo qué debió hacer el Gobierno con las piedras, “deberían haberlas dejado ahí y ponerse de acuerdo con los que llevaron las piedras sobre cuál iba a ser el destino”.

Por su parte, Jonatan Viale agregó: “Con esto van a construir un memorial. En el mientras tanto tenían que estar ahí. Hoy alguien me decía: ‘¿Qué pasaba si Macri hacía eso con los pañuelos de las Madres?’. Era un escándalo nacional. Hay cuestiones simbólicas con la muerte que no se tiene que joder nunca, nadie, en ningún lugar de la grieta. No se jode, hay cosas que no se discuten”.