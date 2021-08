Fuerte denuncia de Fabiana Cantilo contra el entorno de Charly García

Fabiana Cantilo este fin de semana como invitada en Almorzando con Mirtha Legrand, donde entre otras cosas hizo una durísima denuncia sobre el entorno de Charly García y lo comparó con el de Diego Maradona.

Durante una charla con Juana Viale y los demás comensales, la cantante venía hablando de la ayuda que el músico le había dado en un particular momento de sus vida cuando Campi la interrumpió y le preguntó: "¿Lo ves a Charly?". En ese momento sin pensar demasiado Cantilo disparó: "No, ahora no. No me lo dejan ver mucho". Rápidamente la conductora quiso saber quién y la respuesta de la artista fue: "Su círculo íntimo".

Si bien dejó claro que la situación le importa, ya que con Charly fue "compañera de trabajo y admiradora, y luego pareja", aseguró. Luego aclaró que "tampoco estoy todo el día pensando por qué no me dejan ver a Charly".

Fabiana Cantilo junto a una fotografía de Charly García. Foto: Andy Cherniavsky.

En ese momento Antonio Grimau, otro de los invitados, fue por más al sugerir. "Me hace acordar al caso Maradona, que parece que tenía un círculo que no permitía que accedan a él". "¿Viste? Pero él lo permite", deslizó Cantilo. Y agregó "Lo que pasa es que yo podría... Yo era muy compinche de Charly, tuvimos un romance también, pero nos admirábamos mutuamente. Yo lo admiraba a él, pero no era su fan. Él quería que lo sea, pero a mí no me importaba nada y él se ponía muy nervioso".