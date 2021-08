La Academia: Luciana Salazar protagonizó una noche para el olvido

Este lunes se presentaron en La Academia las últimas parejas para el ritmo de la cumbia. De esa manera, anoche fue el turno de Luciana Salazar y Jorgito Moliniers. Muy preocupada por la situación en Afganistán, la modelo expresó antes de comenzar su performance: "Las imágenes de hoy fueron terribles, me recordó al 2001. Y con el tema de las mujeres, es muy duro".

Al momento de la devolución, Ángel de Brito los felicitó, y detalló: "Me gusta mucho cómo están bailando este año, este ritmo estuvo ensayado, pero no me pasó algo que pide Guillermina, y es esa cosa de disfrute. Vi que cumplieron pero que no explotaron en cuanto al gozo" (6). A continuación, Pampita destacó que Salazar este año está bailando mucho, y explicó: "Me gustaría que esta pareja tuviera un poco más de fuerza. Terminar con un gran truco, eso está faltando, y ustedes ensayan un montón, pero todavía no termina de explotar" (voto secreto).

En su turno, Guillermina Valdes consideró: "Siempre son muy buenos, pero entre truco y truco quizá sentí cortes" (8), mientras que Jimena Barón opinó que estaba todo dado "para que exploten, pero no sucedió" (6). En el cierre, Hernán Piquín se mostró en sintonía con sus compañeros, y aseguró: "Vi que perdían un poco el ritmo. Los trucos estuvieron bien" (5).