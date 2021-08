Entrevista inédita a Pil Trafa de Los Violadores: "Hay que resistir"

Enrique Chalar, más conocido como Pil Trafa, murió a los 62 años en Lima, Perú, donde se encontraba radicado hace varios años. Su imagen y actitud transgresora lo convirtieron en el mito del punk argentino. Gracias a su liderazgo al frente de Los Violadores, consiguió ser una de las influencias más importantes dentro de este movimiento en todo Iberoamérica. Uno de los íconos más formidables de su generación, Pil Trafa era todo aquello que los demás no eran. Su vida fue una actuación de estilo sin esfuerzo.

Fue en 1980, cuando Chalar se presentó con el sobrenombre de Pil Trafa, debido a su extrema delgadez. Un año más tarde se convirtió en el cantante de Los Violadores. Su disco homónimo, lanzado en 1983, es considerado uno de los álbumes clave de la historia del rock argentino.

Un disco que expresa con rigor lo que fueron aquellos años de plomo. Un conjunto de letras agresivas que entendía al punk como ese terreno transitado por inadaptados, por jóvenes inconformistas que ya no se quedarían callados ante la destrucción de su futuro. Siguiendo el ejemplo del punk inglés, y su lema del "no future", Los Violadores dejaron grabado el mejor testimonio de una generación que venía a romper con el silencio impuesto por el Proceso.

Pil Trafa, Stuka, Gramática y Hari-B en pleno auge de Los Violadores en los ochenta.

"Nosotros arrancamos con Videla como presidente, era su último mes de mandato. Quizás el hecho de que existiera la dictadura hizo que los que éramos más jóvenes nos pusiéramos desenfadados. Se encargaron de silenciar a todos, pero abrimos la boca. Hay que resistir", recordaba Pil Trafa en una entrevista telefónica que realizamos junto a Marcelo Sisso en 2015 en MDZ Radio. En aquel momento Pil se encontraba promocionando el lanzamiento de "Nuevo Hombre", disco de Pil y los Violadores de la Ley, la banda que había armado por aquellos años en Perú.

Ser líder de una banda punk en plena dictadura militar no era nada fácil. "Nuestro primer show importante con Los Violadores fue en 1981 en la Universidad Belgrano. Terminamos todos presos. Se armó un escándalo luego de que tocáramos una canción llamada "Represión", nuestro primer tema emblemático. Parece que a los encargados del lugar no les gustó. Terminamos en cana y con una paliza policial encima. Pero seguimos adelante. Lo que no te mata te hace más fuerte".

"Yo estoy contento por haber iniciado todo de cero. Cuando empezamos no existía el punk como movimiento cultural en Argentina", contaba Pil sobre la escena de inicios de los ochenta, y agregaba. "Existían un montón de bandas. Había un movimiento importantísimo. Estaba Miguel Abuelo que volvía del exilio, los Virus con otro tipo de mensajes, después apareció Soda Stereo. Había una calidad musical increíble. La música argentina se exportaba a toda América y éramos embajadores culturales".

A la hora de hacer un balance sobre la vigencia de sus canciones, Pil Trafa no tenía dudas: "Hay letras que tienen vigencia y otras que ya la perdieron. “Represión” ya no es lo mismo que cuando la tocábamos en plena dictadura. La seguimos haciendo porque la gente la pide en los shows, es un tema clásico. Si alguna sigue vigente significa que desgraciadamente no evolucionamos mucho como sociedad. Después hay canciones que hablan sobre problemáticas que ya no existen más. "Northwestern Song" trata sobre el crecimiento de los Estados Unidos llevándose puesto a los pueblos originarios. Hoy triunfó el capitalismo. Se decidió tener cosas, poseer bienes materiales. Esa canción la seguimos tocando porque es una parte de la historia y es bueno mostrar cómo era el mundo en aquel momento".

Como artista punk, Pil siempre expuso en sus letras las diversas problemáticas que oprimen al hombre. Esto de ir contra el sistema fue una constante en su vida. Pero para Pil, en la actualidad existen nuevas formas de opresión, nuevos formatos. "Hoy en día estamos embelesados por la tecnología. Nos comunicamos por aparatos, pero no hablamos entre personas. La tecnología nos ha llevado por delante. Dejemos el celular de lado y empecemos a charlar. En este sentido, mi relación con la tecnología es bastante medida. Prefiero los libros, el formato físico. Eso de hojear, el olor a papel. Lo mismo me pasa con la música. No me gusta tenerla en una tablet. Sigo comprando discos".

Finalmente, Pil Trafa analizaba los cambios actuales en relación a los géneros musicales. "Hoy en día hay otras tendencias musicales. Se escucha otro tipo de música. Y eso siempre fue así, es cíclico. En un momento se escuchó rock y ahora se escucha reggaetón. No me quejo, ni lo cuestiono. Es otro momento".