Gustavo Martínez sobre la serie de Ricardo Fort: "Polka me da vueltas como una media"

Desde antes de que salga a la luz, la serie de la vida de Ricardo Fort está dando mucho de qué hablar: desde los reclamos de Martita Fort, la hija del chocolatero, hasta los pedidos de su ex novia, Virginia Gallardo.

Ahora, quien salió a hablar sobre la serie fue Gustavo Martínez, ex pareja del empresario y tutor de sus hijos. "Yo no sé nada de los guiones ni nada de la serie pero en cuanto los tenga te los paso, yo creo que si me lo muestran antes es mejor", señaló en diálogo con Mitre Live.

Gustavo Martínez junto al clan Fort

Y agregó: "No me gustaría que muestren el féretro, no me gustó nada que lo muestren. Con los dos nenes ahí, yo me puse re contra mal. No me parecía que había que llevar a los nenes así, estaban como perdidos y era el padre".

"Y no hay madre, yo no estaba fuerte en ese momento. Era muy feo y triste. No sé si salió bien a la luz pero los hijos tenían que estar en el momento del cajón. Ricardo está en un cementerio muy lindo, no hay lápidas ni nada", continuó.

Ricardo Fort

Además, contó de la reunión que mantuvo con Adrián Suar. "Fui dos o tres veces a Polka para reunirme con él y quiere hacer algo con Ricardo. Estamos jugando con alguien que no está y entonces sería bueno que se haga algo bueno y no una fantochada, y el tipo me dijo que va haber otra reunión".

Y manifestó: "Yo aún no dije que sí, acá con esto tiene que haber alguien que sepa hablar, Polka me da vueltas como una media. Necesito alguien que tenga la condición de cómo se tratan estos temas, yo no sé como se tratan estos temas. No me puedo meter en algo que no me compete".