Cristina Fernández de Kirchner cuestionó a Marcela Tinayre en un acto público: "Está sometida a...."

En pleno acto en la localidad de Lomas de Zamora, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner destruyó a Marcela Tinayre, a quien calificó de estar sometida al bombardeo mediático.

"Hoy antes de venir para acá leí en el diario Clarín -el evangelio de la oposición- un interesante reportaje a la hija de una presentadora que almuerza en la televisión. Marcela Tinayre, desde París en Radio La Red, que hablaba del fenómeno Messi, que todos todos hemos seguido en la televisión y del que estamos muy orgullosos de que un argentino despierte todo eso en la gente ", comenzó Cristina.

Luego agregó: "Leí un artículo que quiero comentarles porque ejemplifica a la perfección cómo hay una maquinaria mediática destinada a convencer de que lo que pasa en la Argentina no pasa en ninguna otra parte del mundo. El relato es que los males de la economía son por la cuarentena y no por la pandemia. Es muy interesante como ejercicio de comprensión para ver cómo funciona en todo el mundo. Hablo de una persona que no puede tachada ni de k ni de populista ni de peronista. Está en las antípodas”.

Cristina Fernández de Kirchner y Marcela Tinayre.

“Ella cuenta que le dicen ‘Santo Messi’ porque no solamente es el genio, el talento y todo lo que representa, sino la facturación que se ha movido de golpe en un país que está sufriendo la pandemia, con muchos negocios fundidos. No había facturación de casi nada. ¿Qué fue lo que me impactó? Que su sorpresa era genuina. Pero entonces si esta persona de alto poder adquisitivo creía que las cosas que pasaban acá en el país y le sorprende que en Francia pasa lo mismo que acá. Claro, está sometida al mismo bombardeo mediático”, aseguró CFK sobre el pensamiento de Tinayre.

Al finalizar su comentario, Cristina Fernández de Kirchner arremetió: “¿No será hora de que paren un cambio? Con todo el derecho a disentir, no a mentir. Esto es de lo que hablaba y tenemos que hablar los argentinos. Cómo revertir esto. La pandemia va a terminar. Vamos a estar todos vacunados pero vamos a tener que hacernos cargo del muerto que nos han dejado. Les pido responsabilidades, solidaridad y patriotismo”.