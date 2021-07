La inesperada propuesta que recibió Virginia Gallardo desde Hollywood

Este jueves en Intrusos (América), Virginia Gallardo confesó la inesperada propuesta que recibió hace varios años desde Hollywood, cuando aún no era famosa y vivía en Panamá.

Mientras el conductor Rodrigo Lussich hablaba de los dobles de estrellas como Bruce Willis, Johnny Depp, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Tom Cruise; la panelista del ciclo de chimentos y espectáculos reveló que le ofrecieron ser la doble de Tori Spelling, protagonista de la popular serie de los 90, Beverly Hills 90210.

“A mí productores de Hollywood me ofrecieron llevarme para ser doble. De verdad, ¡No se rían! Yo no era conocida. Yo fui extra en una película de James Bond cuando estuve en Panamá. Grabamos tres días en una especie de fiesta y es una imagen muy pequeña”, detalló Gallardo frente a la sorpresa de sus compañeros.

Luego agregó: “Me pidieron que haga de doble de Tori Spelling, la protagonista de Beverly Hills 90210. Me quisieron llevar. Ustedes no me dan bola. Entonces, en el set de grabación yo era Tori Spelling. Me llamaban: ‘Tori, come here’ (Tori ven acá)”.

Tori Spelling.

Finalmente, cuando sus colegas le preguntaron a Virginia Gallardo por qué no aceptó la propuesta, la modelo respondió: “Estuve en Panamá tres meses, extrañé y me volví. Después tuve un montón de otros contratos y ofertas. Volví por mi familia”.