La categórica respuesta de Dalma Maradona a la invitación de Ángel de Brito para sumarse a Los ángeles de la mañana

Ángel de Brito sabe cómo mover las fichas de su panel en Los ángeles de la mañana (eltrece), y en algunas oportunidades se ha mostrado interesado con la idea de sumar a Dalma Maradona. Mientras Yanina Latorre sigue varada en Miami, el conductor le propuso a la hija de Diego Maradona incorporarse por unos días, pero recibió una categórica respuesta por parte de la actriz.

Como es sabido, el periodista es muy activo en las redes y suele tener una interacción directa con sus seguidores a través de preguntas y respuestas. En esta oportunidad, un usuario le consultó al líder de LAM: “¿Quién querés que sea angelita peso se hace la difícil?”.

Sin rodeos, Ángel de Brito respondió con nombre y apellido: Dalma Maradona. La artista no se quedó callada y decidió salir a aclararle los tantos al conductor con una respuesta categórica.

“Cero difícil. No sé hacerlo. No me sentiría cómoda”, dejando así en evidencia que la posibilidad de ser parte de Los ángeles de la mañana no está en su rango de aptitudes.

Recordemos que mientras cuida a su pequeña hija Roma, Dalma se sumó a principios de año al equipo del programa Un día perfecto (Radio Metro).