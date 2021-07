El desopilante video del corte de luz que llevó a la fama a Marta Fort

Este lunes se conoció la noticia de la muerte de Marta Fort, madre del recordado empresario chocolatero Ricardo Fort. Si bien la mujer tuvo una carrera artística como cantante, se hizo popular por un legendario momento de entrecasa donde su hijo la acusa de haber cortado la luz por usar un cuchillo.

Ricardo estaba en la mesa comiendo cuando se produce un apagón en la cocina y se da un desopilante intercambio de palabras con Marta. "¿Quisite´ mamá?”, exclamó indignado Ricardo Fort. Para luego ordenar: “Sacá la mano de ahí, ¡cara…!”. Mientras tanto, se ve a su madre de espaldas en la mesada. “No. Estoy con el pan nada más”, respondió la cantante.

Acto seguido, El Comandante lanzó una seguidilla de palabras atropelladas. “Acabás de cortar la- lactrixida', porque metiste un cutu-cuchillo ahí. Te podés quedar ‘electrificada´. ¡Loca!”.

Pero Marta Fort no se muestra preocupada por la situación y retruca: “Ah, bueno. No importa. De algo hay que morir”. A lo que su hijo reacciona con un: “Yo no te po' creer”. Con ánimo de dar por cerrada la discusión, la cantante explicó: “Saqué el pan, Ricardo”. El empresario no le dio tregua y exclamó: “¡Mamá cortaste toda la looooz! Tocaste algo que había ahí”.

Finalmente, Marta argumentó: “Vos sabés qué toqué ahí. Eso tienen que arreglarlo porque no puede ser así”. Y Ricardo le dio un remate a la desopilante situación con una frase incomprensible: “Sacalo sacal, apaisai. Desenchufalo”.