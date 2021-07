Alex Caniggia volvió a la televisión y tuvo un fuerte cruce con Chiche Gelblung en Polémica en el bar

Este miércoles Alex Caniggia volvió a la televisión con una polémica participación en la mesa de Polémica en el bar (América), donde tuvo un fuerte cruce con Chiche Gelblung por las vacunas contra el coronavirus.

Recordemos que el mediático viene de protagonizar una polémica salida del exitoso programa MasterChef Celebrity (Telefe), donde fue expulsado por el jurado, y ahora Alex se sumó al staff del ciclo conducido por Mariano Iúdica, donde también ya tuvo su paso el lunes pasado la periodista Marcela Tauro.

Fiel a su espíritu, el hijo de Mariana Nannis desató controversia al decir que no se piensa vacunarse contra el coronavirus. "Me tomé un cafezurri y activé. No me voy a vacunar, ni acá ni afuera tampoco. Anti vacuna. Cada uno hace lo que quiere", disparó Alex Caniggia.

Alex Caniggia debutó en Polémica en el bar y protagonizó un cruce con Chiche Gelblung.

Frente a la afirmación del recién incorporado a Polémica en el bar, Chiche Gelblung reaccionó con una frase contundente: "Este pibe representa lo peor de la cultura popular". El mediático no se quedó callado y respondió: "La cultura nueva es la que manda, los jóvenes, nosotros".

"Hay que cuidarse con eso, es un mal mensaje, no podés hacer un mensaje popular anti vacuna", interpeló Chiche. "Yo hablé de mí", retrucó Alex.

En otro momento de su participación, Caniggia contó por qué no se sumó a La Academia, el certamen de ShowMatch (El Trece). "Pintó no agarrar. No lo quería hacer, no quería bailar. Puro barats ahí", aseguró.