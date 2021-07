El sincericidio de un participante de La Voz que sorprendió a todos

Una nueva emotiva gala de La Voz Argentina se vivió ayer por la pantalla de Telefe. Al aire, más de un participante brilló con su performance y conquistó el corazón no sólo del jurado, sino también de los televidentes. Uno de los que deslumbró frente a las cámaras fue Tomás Barrientos, un joven oriundo de San Gregorio, localidad ubicada en Santa Fe.

"Con la música arranqué de muy chico, con seis o siete años. En un viaje de egresados, en Bariloche, me hicieron guitarrear y cantar, y dije: ‘Este es es mi momento para largarme’. Ahí me di cuenta que eso es lo que quería. Sé que tengo una misión, y es la de transmitir vida, alegría y amor a través de mis canciones y de mi música", señaló antes de demostrar su talento con Seminare.

Los cinco jurados se dieron vuelta al escuchar su increíble versión de Serú Giran. Lali fue quien se encargó de presentar a Mau y Ricky y fue allí donde se vivió un divertido momento que sorprendió a todos. "Tengo que confesar que tuve que investigar quién era quién para poder reconocerlos", se sinceró el joven al referirse a la dupla Montaner.

A la hora de dar las devoluciones, los hermanos manifestaron: "La emoción que te que vi cuando nos volteamos, de eso se trata, de que uno no pierda la habilidad de asombrarse y emocionarse. A mí me conmovió mucho, porque se notan las ganas que tienes de estar aquí".

La Voz Argentina

Por su parte, Lali señaló: "Es verdad que cantás increíble. Tenés una voz súper dulce, pero cuando tenías que apretar y tener rock, lo tenías. Yo podía divisar que tu voz es muy amplia y que podés cantar otras cosas. Creo que tenés una voz que puede brillar en cosas súper pop, súper arriba. Estás muy vivo".

Ricardo, expresó: "Tu voz viene acompañada de una lágrima especial; y eso no se aprende, no se compra y no se consigue en ningún lado. Te puedo asegurar que vas a estar entre los participantes más importantes de La Voz. Quiero poner toda mi energía contigo hasta el final, sería una gran bendición tenerte conmigo trabajando". Finalmente, fue a él quien eligió el participante.