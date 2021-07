Luis Ventura se sacó en vivo y disparó contra los "famosos cool"

Esta mañana, Luis Ventura brindó un móvil a LAM y habló de todo con Ángel de Brito y las angelitas de eltrece. Todo fluía muy bien hasta que el periodista hizo referencia a Pampita y el gran crecimiento de su carrera. Fue allí donde no pudo ocultar su enojo y realizó un fuerte descargo.

Al aire, el comunicador recordó el apodo que le habían puesto a Carolina Ardohain cuando daba sus primeros pasos en el mundo del modelaje. Si bien no quiso dar detalles del origen y quien fue la famosa que la bautizó de esa manera, lanzó: "No lo quiero decir porque ya dije muchos años quién fue, porque después es gente que habla de ética, que levanta el dedito. No porque al marido casi lo agarró del cogote en un ascensor".

Pía Shaw indagó más sobre el tema y sobre el marido de esta modelo, él acotó: "Con la boca dice una cosa y con los actos otra". Y continuó: "Después hablamos de los chimentos, de los tipos que se meten en la vida privada de la gente".

"Estoy cansado de los tipos que hacen Internet y son parásitos de la televisión, todo el tiempo", manifestó furioso.

"Estoy cansado de los cool. Me tienen podrido los cool. Estoy con las bolas llenas de los cool. ¿Sabés por qué? Porque se la pasan hablando de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, y después cuando les rovoleas un programa lo hunden", lanzó.