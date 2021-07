El mal momento de Alejandro Fantino: sugieren que Intratables "baje la persiana"

En la segunda semana de Alejandro Fantino al frente de Intratables (América), las mediciones de rating caen en picada y además de la repercusión negativa en las redes, ahora se suman algunos consejos y una fulminante críticaa que recibió el conductor por parte de dos colegas.

Este miércoles en la noche, Intratables logró un escueto promedio de 1.1 en el rating y Fantino abrió Intratables intentando refutar los duros cuestionamientos que recibió por el cambio de formato del ciclo. “No estamos sacando nada. Estamos sumando cosas, así que tranquilos, puristas de Intratables”.

Alejandro Faantino en Intratables.

Tanto con Fabián Doman como con Santiago del Moro, el acalorado ciclo de actualidad y debate político se caracterizó por su intensidad y ritmo en el contrapunto entre los panelistas. Pero ahora, Alejandro Fantino está en medio de un encrucijada en la búsqueda de una nueva identidad para el envío, pero ese cambio no está siendo bien recibido por la audiencia que decidió darle la espalda.

El conductor ya tuvo una señal de consejo por parte de Marcela Tauro, quien reveló que antes de que Fantino diera de baja a su propuesta de la tarde le hizo una consulta a su colega. “Me llamó por teléfono y me habló muy bien. Me dijo: ‘Marce, mirá, es mi oportunidad, tengo 50 años, ¿qué opinás?”, contó la panelista al programa Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad). “Y le dije: ‘Tené cuidado porque el prime time este año está bravísimo, se está llevando a varios. Ale, si vos lo sentís, lo tenés que hacer’”, contó la periodista.

Alejandro Fantino y Marcela Tauro.

Y ahora Marina Calabró se sumó a las críticas contra Alejandro Fantino a través del programa Lanata sin filtro (Radio Mitre). “Yo soy una defensora del formato clásico, me parece que es el gran debate de la TV. Si vamos a convertir a Intratables en ‘El Show de Fanta’ o ‘A la mesa con Fanta’ es otro programa, para eso hubieran bajado la persiana”, lanzó categórica la panelista.

Marina Calabró.

Recordemos que Intratables en estos días optó por un drástico volantazo en su formato. Se redujo a cuatro la cantidad de panelistas y el primer tramo del programa consiste en una cena entre el conductor y sus invitados. Además, en algunas ocasiones hay una entrevista mano a mano en una dinámica más cercana a la que Alejandro Fantino tenía en Animales Sueltos (América).