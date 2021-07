Revuelo por una dura devolución de Ricky Montaner a una participante mendocina en La Voz Argentina

Un polémico momento se vivió en la emisión del martes de La Voz Argentina cuando Ricky Montaner hizo una dura devolución por la performance de una participante mendocina, y automáticamente se levantó revuelo en la red por las severas palabras del integrante del jurado del certamen de canto.

Lorena Also, oriunda de San Rafael, interpretó una versión de “Nunca me faltes”, y más allá del entusiasmo que puso en su actuación no logró que ningún coach gire su sillón para sumarla a su equipo.

A la hora de darle una devolución a la joven, Mau Montaner expresó: “Me encanta cómo hiciste que todo el mundo bailara y que la pasara espectacular, eso es algo espectacular sobre todo en el género que interpretaste. Hay que tener cuidado, porque la energía esa puede llegar a distraer y a robarle a uno la atención de cosas que también son importantes, como la afinación, el tiempo y el control. Y me faltó un poquito de eso. Todo el mundo estaba emocionado. La adrenalina puede llegar a jugar en contra, como nosotros estamos dados vuelta, esa energía no la vemos”.

Lorena Also y Ricky Montaner.

Luego, fue el turno de su hermano Ricky Montaner, quien se mostró menos amigable en su apreciación. “Estoy seguro que en el ensayo te salió espectacular pero aquí no sería genuino darnos vuelta pensando solamente en el potencial, porque en este minuto y medio, los problemas de afinación fueron un poco graves”, el cantante. Luego, intentando suavizar lo dicho, Ricky agregó: “Que eso no te desanime, porque yo he desafinado un millón de veces”.

El paso de la joven mendocina por La Voz Argentina terminó con unas sentidas palbras dedicadas a Marley, en el detrás de escena. “Lo que más queríamos era conocerte a vos”, expresó Lorena. A lo que el conductor respondió: “Soy el premio consuelo". "Hay que corregir esas pequeñas cosas, pero el sueño más que cumplido, estoy feliz de haber llegado hasta acá”, concluyó la concursante de San Rafael.