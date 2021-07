La impactante suma en millones de dólares que Yanina Screpante le reclama al Pocho Lavezzi

Yanina Screpante y Ezequiel "Pocho" Lavezzi transitan desde hace un tiempo un tenso conflicto judicial por el dinero que ella le reclama por los años que estuvieron en pareja, y ahora trascendió la impactante suma en millones de dólares que la influencer le reclama al exfutbolista.

Este martes, en Intrusos (América) Paula Varela se refirió al millonario litigio. "El reclamo que pide Yanina Screpante es de 15 millones de dólares basados en los años que ella habría dejado de ganar dinero por acompañarlo a él en su carrera", aseguró la panelista del ciclo de chimentos.

Luego, la periodista agregó: "1.5 millones de dólares, un auto y un semi piso ya le otorgó el ex futbolista. Es una aventura jurídica".

Recordemos que recientemente, Screpante se refirió en filosos términos sobre Lavezzi en el programa Es por ahí (América). "Empecé de modelo hace muchos años y siempre estuvo eso de hacer un programa. Después cuando me fui al exterior, a mi ex pareja no le gustaba mucho que hable o opine. De hecho en el mundial me buscaban todos y yo no podía hablar... No era reservada, era censurada. No hablés de esto, no se habla de lo otro...", contó Yanina sobre las exigencias que le habría impuesto el Pocho.