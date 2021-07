El preocupante dato sobre el cuadro de salud de Julián Weich que reveló Carolina Papaleo

Julián Weich se encuentra en terapia intensiva por complicaciones en su cuadro de coronavirus, y este martes Carolina Papeleo, su compañera en el programa Vivo con vos (El Nueve), reveló un preocupante dato sobre el cuadro de salud del conductor.

“Yo me fui de vacaciones, cuando volví él ya estaba aislado. Yo le había dicho que para mí estaba resfriado, porque estaba muy congestionado. Finalmente el hisopado le dio positivo", comentó Papaleo en Nosotros a la mañana (El Trece). Y agregó un preocupante dato: "Él después contó que tenía un turno para vacunarse hace 15 días, pero no sé por qué no se vacunó...".

De hecho, Pablo Montagna había dicho antes de la entrevista a la actriz en el mencionado programa que Julián Weich había militado contra las vacunas.

Por otro lado, desde la producción del ciclo que conduce Weich en televisión le dijeron al portal a Teleshow que el conductor “no es antivacunas. Muchísimas veces hicimos notas sobre el tema. Y hablamos en el programa con infectólogos, con autoridades del Ministerio de Salud. Julián jamás planteó esa postura”, aseguraron.

Por su parte, Carolina Papaleo en diálogo con el mencionado portal enfatizó: “Julián es muy hermético y reservado con ciertos temas, con su familia. Hemos tratado la temática muchas veces. Jamás escuché hablar a Julián en contra de las vacunas. Es muy amigo del doctor Pedro Cahn, que es infectólogo y número uno en el país. No proclama la antivacuna”.

Para descartar la idea de que Julián Weich es antivacunas, trascendió un clip promocional de la Fundacion Vacunar, en donde se lo ve al conductor hablando de la importancia de inocularse.