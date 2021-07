Un asesor de imagen sepultó a Julieta Díaz: "No se bañaba"

Julieta Díaz fue una de las invitadas de Jey Mammon en Los Mammones, el programa que conduce el comediante por la pantalla de América. Entre las distintas cosas que destacaron su participación, estuvo su look que dio de qué hablar. Tal es así, que en La Jaula de la Moda se tomaron el tiempo para analizar el outfit de la actriz, pero lanzaron duras críticas sobre su pasado.

Fue Mariano Caprarola quien contó que no tiene buenos recuerdos de las veces que le tocó trabajar con ella. "He trabajado muchos años con ella. Es una mujer que le cuesta llevar la ropa. Se le hace antipático vestirse. Jey Mammon la hizo desfilar, pero no es lo que más le gusta", reveló el panelista del programa que conduce Horacio Cabak por la señal Ciudad Magazine.

Julieta Díaz y su look en Los Mammones. Foto: Instagram @julietadiaz77.

"¿Vos tuviste la suerte de trabajar con ella?", le preguntó Cabak a Fabián Medina Flores. "Ella es muy bella, guapa y tiene linda piel, pero sí... se le complica. Es una generación... pertenece a una góndola de chicas, que es muy obsoleta. Hubo un tiempo donde estas chicas tuvieron veinte y creían que arreglarse, bañarse, maquillarse y peinarse, iba en desmedro de su talento. Y claramente eso no era así", opinó el asesor de moda.

"De todos modos, tuvieron que volver sobre sus palabras porque cuando las empezaron a llamar para hacer comerciales de un jabón o un detergente vieron que estaba buenísimo bañarse y peinarse. A mí me encanta verla así como fue al programa de Jey Mamon. Este es un súper look", cerró el panelista.