Con un sugerente look, Romina Malaspina les pidió un consejo a sus seguidores

Desde que irrumpió en los medios el año pasado, con su polémico look conduciendo un noticiero, Romina Malaspina no ha parado de dar de qué hablar. La ex Gran Hermano es una de las mediáticas más activa en las redes sociales. Ella siempre está en contacto con sus seguidores, compartiendo imágenes muy sensuales.

Esta vez, en una semana marcada por las bajas temperaturas días, la ex conductora de Canal 26 publicó en sus redes sociales una fotografía donde hizo una consulta a sus fans. En el posteo, la rubia quiso recomendaciones de series para ver. "Los días más fríos del año pasando por acá en Argentina, que película o serie me recomendás para estos días?".

Entre la gran cantidad de recomendaciones que recibió, hubieron algunos que no dejaron pasar un pequeño detalle: el supuesto abuso de Photoshop.

En la foto, Romina luce un body negro escotado con un pantalón animal print. La foto deja en claro su figura trabajada y donde se descata su diminuta cintura, algo que no llamó la atención. "Buen photoshop bro jaja", escribió uno de sus seguidores.