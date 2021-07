Nicole Neumann hizo una escatológica confesión sobre su matrimonio con Fabián Cubero: la reacción de Mica Viciconte

Nicole Neumann sorprendió a todos con una escatológica confesión sobre su matrimonio con Fabián Cubero en el programa Santo Sábado (América). Por su parte, Mica Viciconte, actual pareja del exfutbolista reaccionó con un picante comentario en la red.

En el programa que la modelo conduce junto a Guillermo "El Pelado" López hablaban sobre las situaciones incómodas que surgen en el inicio de un romance, cuando Neumann se destapó con una contundente declaración: “A mí por ejemplo los temas escatológicos me la bajan, porque eso mata el erotismo”. Y aclaró que se encarga de que sus parejas nunca se enteren en qué momento ella va al baño.

“Hay baño de recepción en los hoteles, o cuando el otro se metió a la ducha vas a otro baño de repente. Creo que el otro se da cuenta cuando vos esquivás ese momento y es como que dice: ‘Yo también lo tengo que esquivar’; entonces no se habla, pero te das cuenta. Para que el erotismo subsista, hay que cuidar esas cosas porque ya cuando perdés toda intimidad frente del otro, para mí no va”, argumentó Nicole.

En ese momento, Malena Guinzburg consultó: “Pero vos estuviste diez años en pareja, ¿y nunca te cayó mal un sushi?”. A lo que la condutora respondió categórica: “¡No! Diez años y no pasó, y si pasó, nadie se enteró más que mi persona. Me pasó con uno que me habló desde el baño y perdió, chicos. Nunca más hubo sexo ahí”.

Tras estas declaraciones, en donde recordó parte de su pasado con Fabián Cubero, Mica Viciconte reaccionó con un picante mensaje en la red hacia Nicole Neumann. “Si no sueltas a tu ex, ¿con qué mano piensas agarrar al amor de tu vida?”, comentó la modelo y actual pareja del exfutbolista.