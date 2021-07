Martita Fort sufrió un accidente automovilístico: las fotos

Martita, la hija de Ricardo Fort, protagonizó anoche un accidente automovilístico cuando se dirigía a cenar con amigos. Según publicó el sitio Teleshow solo se trató de un gran susto y tanto ella como las personas que viajaban a bordo del rodado resultaron ilesos.

La joven de 17 años oficiaba de acompañante de un Volkswagen T-Cross, cuando un Renault Clío los chocó de atrás. Aunque están fuera de peligro, los pasajeros del otro vehículo tuvieron debieron ser asistidos por una ambulancia que arribó rápidamente al lugar.

Así quedó el Renault Clío que los chocó.

Martita con sus amigos.

Los bomberos llegaron al lugar para auxiliar a los integrantes del otro auto.

Recordemos que el lunes pasado la familia sufrió un duro golpe tras la muerte de Marta, la mamá de Ricardo y abuela de Martita, de 86 años. La cantante lírica estaba internada en un centro de rehabilitación desde hacía varios años como consecuencia de un ACV.

Según revelaron desde el entorno familiar, las causas de su fallecimiento estuvieron ligadas a su edad, más que a un cuadro en particular. "Ella tenía marcapasos ya hace varios años y tuvo un paro cardíaco del que no pudo salir", revelaron. Debido a los protocolos vigentes desde el año pasado para frenar el avance del coronavirus, no estaba pudiendo recibir visitas de su entorno.