A días de dar a luz, Pampita reveló quién ocupará en su ausencia su lugar en la TV

A poquísimos días de convertirse en mamá nuevamente, Pampita contó en su programa Pampita Online quien será la conductora que quedará al frente del ciclo durante su ausencia. La noticia fue festejada al aire y la brindó en un móvil de Nosotros a la mañana. "Les quiero decir que Denise Dumas va a estar de reemplazante cuando esté ausente en Pampita Online, y que les deseo mejor", señaló.

Denise Dumas reemplazará a Pampita en su programa de TV

Dumas se quedó sin trabajo en junio cuando levantaron el programa que conducía junto a José María Listorti en El Nueve. "En casa somos un familión con cuatro niños, mi sueldo suma mucho e importa en mi casa", reconoció en aquél entonces angustiada por su situación. Ahora, tendrá un respiro y volverá a inundar la pantalla chica con su carisma y alegría.

Durante la entrevista que brindó Pampita al ciclo de eltrece, también habló sobre la candidatura de su marido, Roberto García Moritán. "Él está dedicado a la política desde hace muchos años. Cuando lo conocí ya era parte de su vida. No fue ninguna sorpresa. Sí el año pasado se dedicó mucho más a su fundación, a Asociar, y trabajo muchísimo en pandemia porque había un montón de necesidades en los barrios vulnerables pero su pasión estuvo siempre. Ahora encontró un lugar donde se siente cómodo y se animó a dar este paso", contó.

Al ser consultada por los "carpetazos", manifestó: "Creo que las acciones van a hablar por si solas. Conoce mucho el terreno. No es alguien que va y se saca la foto, se pone la causa al hombro. Yo lo veo llegar a casa destruido, agotado. Siempre con la sensación de impotencia porque hay tanto para hacer que por más que uno de una mano con las necesidades que hay no alcanza".

Y sobre su posibilidad de adentrarse en el mundo de la política, señaló: "Hay que ser muy responsable. No es una cosa que se pueda tomar livianamente. A mí nunca me lo propusieron y considero que no es mi camino".