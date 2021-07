Beto Casella fulminó a Yanina Latorre tras sus dichos sobre los hogares humildes

Yanina Latorre volvió a protagonizar un nuevo escándalo mediático tras criticar con dureza las restricciones que aplicó el Gobierno a los vuelos que llegan del exterior.

Durante un móvil con Los Ángeles de la Mañana, la panelista declaró: "El problema no es los que volvemos de viaje y tenemos la cultura suficiente como para entender que hay que quedarnos en casa 7 días. El problema son los piquetes, las manifestaciones, en los lugares más humildes que la gente toma mate y lo comparte, es la verdad, chicos", generando una gran polémica.

Tras las repercusiones por sus comentarios, Julia Mengolini salió a criticarla ferozmente. Sostuvo que la rubia es una "tilinga aspiracional" que "odia a los pobres".

Pero no fue la única. Anoche le tocó el turno a Beto Casella, quien analizó los desafortunados comentarios de la "angelita" y disparó sin piedad en Bendita: "Hay que decirle a Yanina, porque por ahí no tiene el dato, porque lo debe desconocer, que algo así como el 20 por ciento de los 'cultos' como ella dice que están en Miami, que están viniendo, el 20 por ciento no hace cuarentena ni se somete a controles y se raja".

Además, agregó: "Nada contra los que están en Miami, ojalá puedan volver rápido, pero no es que sean superiores, porque si ahora la culpa es de la gente que se reúne a tomar mate... bueno".

Recordemos que uno de los requisitos para el ingreso al país de los pasajeros que lleguen desde el exterior es la obligatoriedad de permanecer al menos siete días en cuarentena.