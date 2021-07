Pampita descartó a dos estrellas para que la reemplacen: quién es su elegida

A una semana de la fecha de parto, Pampita sorprendió al descartar a dos estrellasa para que la reemplacen en la conducción de Pampita Online (Net TV) y ya tiene su elegida.

Según pudo saber LA NACION, Denise Dumas será la encargada de ponerse al frente del ciclo. Entre los nombres que se barajaron para la conducción estaban los de Valeria Mazza y Moria Casán.

El anuncio oficial se hará este viernes, cuando Dumas visite a Pampita en el programa y juntas contarán la noticia. Recordemos que Denise quedó sin trabajo a mediados de junio cuando fue levantado el envío Hay que ver (El Nueve).

Denise Dumas.

“Para serte sincera, me asusta no tener trabajo. En casa somos un familión con cuatro niños, mi sueldo suma mucho e importa en mi casa. No trabajo para distraerme sino porque lo necesito”, había asegurado Denise Dumas recientemente en diálogo con El Espectador por CNN Radio.

Por su parte, Pampita se ha mantenido muy activa durante el embarazo, no solo con su programa, sino también con su participación como jurado en La Academia, el certamen de ShowMatch (El Trece) y con el reality que protagoniza para Paramount+.

Además su marido, Roberto García Moritán, anunció su candidatura política dentro de Juntos por el Cambio, en donde peleará por un lugar como legislador porteño en la lista que armó Ricardo López Murphy.