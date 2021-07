Dani La Chepi podría quedar afuera de Polémica en el bar: "Me mandé una cag..."

A principios de julio Dani La Chepi anunció con bombos y platillos que formaría parte de Polémica en el bar, el ciclo que conduce Mariano Iúdica en América TV. Tras su experiencia en MasterChef Celebrity, el reality culinario de Telefe, la humorista firmó contrato para cambiar de canal. De hecho, compartió en sus redes una foto del momento que ponía "el gancho".

Finalmente, La Chepi no debutó en el programa y borró el posteo de la firma del contrato.

Para evitar especulaciones, la instagramer aclaró qué pasó. "Yo firmé, subí (a Instagram) y me mandé una cagada por inexperta porque hay una cláusula de Telefe que dice que la prioridad la tienen ellos. Entonces, todavía no sé qué va a pasar: si me quedo en Telefe o si me liberan y voy a América", contó en diálogo con la versión online de la revista Paparazzi.

Dani se había mostrado muy entusiasmada con la posibilidad de debutar en el programa de Iúdica. "Una nueva aventura arranca. Desde el lunes 5 de julio, de 19 a 20.30 nos vemos en Polémica en el bar por América con Mariano Iúdica. ¡Qué la fuerza te acompañe!", había dicho la humorista, que ahora tendrá que reunirse con la autoridades de Telefe para definir el problema.