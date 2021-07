Sale a la luz la última foto de Raffaella Carrà antes de morir

Este miércoles, salió a la luz la última foto de Raffaella Carrà antes de morir. La imagen fue captada en medio de un emotivo gesto de la cantante, quien donó un inmueble en la localidad toscana de Porto Santo Stefano, que usaba como gimnasio, a una asociación de voluntariados.

Roberto Cerulli, encargado del lugar, habló de su encuentro, compartió la última foto de la inolvidable diva italiana. Carrà quería que este lugar, en el que se entrenaba, fuera destinado a las obras benéficas de una organización que se ocupa de la asistencia de discapacitados.

En la imagen, se ve a la artista el día de la firma de su donación, vistiendo con su rostro completamente cubierto con un barbijo y unos anteojos de sol.

Cerrulli contó que Raffaella Carrà se comunicó con él nuevamente hace un par de semanas. "'Roberto, soy Raffaella, he estado pensando en algo: me gustaría donarte uno de mis edificios en Porto S. Stefano. Puedes hacer tus actividades allí...'. Y todavía me quedé sin palabras. Intenté darle las gracias... pero nada: no me dejó. Nos había cedido uno de sus fondos de más de 160 metros cuadrados en Porto S. Stefano en Via Panoramica. Un gran regalo por su valor inmobiliario. Así que nos reunimos con ella en Roma, en la oficina del notario", contó el hombre encargado de una importante acción humanitaria.

Además, Cerrulli contó que Raffaella Carrà le pidió en el momento de la donación que no hiciera público su gesto, cosa que el hombre cumplió y esperó hasta este momento para finalmente contar la historia.