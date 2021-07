Rocío Marengo rompe el silencio sobre la supuesta fiesta sexual entre participantes del "Patinando"

Cinthia Fernández desató un verdadero escándalo al revelar en Los Ángeles de la Mañana que existió una fiesta sexual entre participantes que estuvieron en la edición 2008 de "Patinando por un Sueño".

"En la fiesta de la inauguración de la foto", comenzó contando la panelista de LAM en referencia a la clásica producción que se realiza para promocionar el programa. "Ni me hablés de esa noche... Yo me enteré todo el último día, que se enfiestaron todos en una pileta, todos contra todos, y después hubo unos quilombos porque hubo unos cruces que no estaban habilitados porque había parejas de novios", añadió.

Al recordar quiénes formaron parte del elenco, ella indicó: "Estaba Sabrina Ravelli, Rocío Marengo, el hijo de Tusam, Melina Pitra, Bam Bam... Tanta memoria no tengo".

Tras las repercusiones de la noticia, algunas de las involucradas salieron a defenderse. En diálogo con TN Show, Rocío Marengo aclaró los tantos. La mediática sostuvo que jamás participó de alguna fiesta. "Tengo entendido que nunca me nombró, solo me señaló como parte del programa por eso no me hago cargo", remarcó.

Luego aclaró que no puede dar fe de lo que dijo la mediática porque pasaron muchos años. "Yo ni me acuerdo. Sé que no estuve en esa fiesta porque jamás participé de algo similar", sentenció.

Rocío Marengo. Foto: Instagram @marengorocio.

Recordemos que Melina Pitra también se refirió al escándalo. "Yo en esa época estaba de novia y de hecho me fui a dormir re temprano. No tengo idea a qué se refirió, pero quizás algo qué pasó en mi ausencia seguro", explicó la bailarina, que luego añadió que probablemente Bam Bam haya sido uno de los involucrados. "Siempre se agarraba todo lo que se le cruzaba", disparó quien fuera pareja del ex Gran Hermano.

Melina Pitra. Foto: Instagram @melinapitra.

"Si pasó algo habrá sido en las habitaciones, en la pileta no lo creo, así delante de todo el mundo... Aparte, había cámaras por todos lados", finalizó Pitra.