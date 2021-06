¿Cuántos hijos tiene Fito Páez y quiénes son sus mamás?

A sus 58 años, Fito Páez es padre de dos hijos, cada uno de distinta madre. El mayor es Martín Páez, y es fruto de la relación del rosarino con Cecilia Roth. Por su parte, de su vínculo con Romina Ricci nació Margarita. A continuación, todos los detalles.

Martín Páez Roth: el Rey Sol de la vida de Fito

Además de su talento como músico, y también de sus incursiones en otros campos artísticos como el del cine y la literatura, Fito Páez es conocido por los vínculos amorosos que supo tener y que tiene en la actualidad.

Una de las parejas más famosas que tuvo fue la que formó junto a la actriz Cecilia Roth. Juntos desde 1992, año en que Fito lanzó el disco que lo llevaría al estrellato definitivo (El amor después del amor), ambos se convirtieron en padres al adoptar a Martín en 1999.

Al año siguiente, inspirado sobre todo por la llegada de su hijo al mundo, Fito lanzaría el disco Rey Sol, el cual posee varias referencias sobre su paternidad, entre ellas la canción que le da nombre al álbum.

Hoy en día, con 22 años, Martín Páez Roth se dedica a la pintura y también hace trabajos vinculados al merchandising. Entrevistado por la revista Vanity Fair de España, confiesa que pinta desde los 3 años y que no sabe tocar ni una nota musical.

“Intenté muchas veces con clases de guitarra y batería y llegué a la conclusión de que la música no es para mí”, dijo entre risas.

Acerca de lo que significa para él tener como padres a dos grandes artistas, expresa un gran agradecimiento.

“Siempre me dijeron que haga lo que yo quiera, que me iban a apoyar en lo que yo quiera hacer. Nunca me obligaron a que estudie en la universidad ni a que haga cosas que no quiero hacer, solo me obligaron a terminar mis estudios básicos”, confesó.

Margarita Páez Ricci: el brillo en el mundo del cantante.

En el 2004, y fruto de la relación que Fito Páez supo tener con la actriz Romina Ricci, nació Margarita, la segunda y por ahora última hija del cantante rosarino.

Tal como cuenta su hermano Martín en la entrevista mencionada, Margarita estudió piano desde muy chica con la misma profesora que tuvo su papá de joven.

Con 17 años recién cumplidos, la joven también demuestra interés en la actuación y el modelaje. De hecho, en 2018 tuvo una participación en la película El padre de mis hijos, de Martín Desalvo, en la que también actúa su madre Romina.

Hace pocos días, con motivo de su último cumpleaños, Fito le dedicó una publicación en Instagram en la que expresó: “Tengo la suerte de ser el papa de Margarita. ¡Feliz cumpleaños, luz del sol! ¡Siempre jugando!”.

No es la primera vez que el músico demuestra abiertamente el amor que tiene por su hija. En 2013, dentro del disco Yo te amo, Fito publicó una canción que se llama precisamente Margarita y que, entre otras cosas, dice que ella hace “el mundo brillar”.