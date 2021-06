El motivo por el que peligró la continuidad de Jujuy Jiménez en ShowMatch

La participante de La Academia Sofía Jujuy Giménez vio en peligro su continuidad en el certamen cuando su bailarín, Nacho Saraceni, dio positivo de coronavirus.

“El bailarín de Sofi se siente bien y tiene un reemplazo. Tuvo un poco de fiebre y dolor de espalda. Quedó aislado todo el equipo y justo mañana tienen que ir al duelo Jujuy. Gracias a Dios no va a hacer de Rosalía, sino otra cosa que me dijeron que está buena. Pero tiene un nuevo bailarín y tuvieron que rearmar todo”, explicó Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana (El Trece).

La modelo contó este martes en LAM: “Estoy esperando el resultado de hoy sea negativo para poder defender el duelo. Estoy ensayando por Zoom, es rarísimo... Si (el test) me da negativo, hoy lo voy a conocer al nuevo bailarín, Facu Giordano. Pero si me da positivo no sé lo que pasará”.

Jujuy se hizo un primer hisopado que dio negativo. “Yo no estoy saliendo de mi casa, me estoy cuidando por contacto estrecho y seguimos metiéndole al ensayo por zoom”, contó la participante dle nuevo certamen de ShowMatch (El Trece).

De Brito finalmente informó este martes a la noche que el resultado del segundo test de la modelo también dio negativo. "Negativo para @sofijujuyok vamos!!!!", comunicó el jurado del ciclo a través de su cuenta de Twitter.