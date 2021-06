Martín Baclini salió a hablar en medio de los rumores de reconciliación con Cinthia Fernández

En las últimas horas, Cinthia Fernández sorprendió en la web con un pequeño clip junto a Martín Baclini que despertó fuertes rumores de reconciliación. Al ritmo de 'Ya no te extraño', el nuevo tema de Jimena Barón, la pareja se filmó frente a la cámara y muchos aseguraron que volvió el amor. ¿Será así?

En el medio de este revuelo en las redes, fue el empresario quien salió a hablar. "Nunca dudé de mi amor genuino para con ella y su familia. A vos te he dicho que lo que decía eran muchas pavadas en su momento pero sacando eso que le erró en lo que dijo, la realidad es lo que hay hoy y es esto. Yo por mi forma de ser trato de no encasillarme en ninguna respuesta que me ate. Uno después es esclavo de las palabras", señaló en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Yo estoy bien como estoy, Cinthia de 24hs duerme 4 y las otras 20 está al palo. Mi relación era muy linda y especial. No teníamos ni 12 horas en donde ella no estaba pendiente de su casa. Moríamos por estar más tiempo y no podíamos o tener un fin de semana libre", agregó.

Y continuó: "Para mí fue la gran mujer de mi vida. La vida es un misterio. Así estoy bien como estoy y ella está bien como está. Nunca tuve un mano a mano para hablar con ella. Hay cosas que me hicieron ruido y hay que sanarlas. Yo estoy convencido que la etapa más linda es estar enamorado. Pero no hay una etapa más linda que amar a una mujer y elegir a una sola mujer. Yo ahora estoy solo y no veo a nadie. Aprovecho a hacer otras cosas".

Para finalizar, expresó: "Extraño la vida con Cinthia Fernández porque es el estado más lindo. Solamente ella y yo sabemos lo que vivimos. Ella de alguna manera reconoce que se equivocó. Me usó para estar en los medios dijo, tantas pavadas no podemos decir".