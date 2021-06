Ataques de pánico y experiencia "paranormal": el calvario de Jonatan Viale cuando tuvo coronavirus

Este lunes, Jonatan Viale volvió a ponerse al frente de Pan y Circo en Radio Rivadavia, luego de recuperarse del Covid-19, y allí impactó a sus oyentes con un fuerte testimonio de su padecimiento cuando cursó la enfermedad que azota al mundo.

“Nunca había tenido un ataque de pánico, e incluso fui medio jodido con los que lo tuvieron, con mi hermana, diciendo 'cómo puede ser que no controlen su cuerpo'. Y sí, cuando lo tenés, no podés controlar nada y el miedo se apodera de vos. Es una mier..., no podés dominar tu cuerpo, temblás, es un espanto. Y ahí estaba Mica (su esposa) sosteniéndome y diciendo que iba a estar todo bien”, contó emocionado el conductor.

Viale explicó que se aisló en la casa vacía de su cuñada hasta que una noche sintió un escalofrío. “Me medí y dio 37,3°. Ahí me di cuenta, sin PCR, y me dio ese ataque. Supongo que a los que no se les murió el padre por esto, no les pasa, además fue a un mes de la muerte de mi papá”, comentó Viale en referencia al ataque de pánico que atravesó.

Tras llegar a los 39° de fiebre en cinco noches consecutivas, más la baja saturación en sangre y la hinchazón pulmonar, el periodista quedó internado. “Lo único que no quería era que me pongan oxígeno, me arruinaba psicológicamente por mi viejo. Porque la última imagen que tengo, en realidad audio de él, es el ruidito de la máquina de oxígeno. Lo hablé con mi psicólogo, y si me ponían, no sabíamos que pasaba. No me iba a morir pero capaz me daba otro ataque de pánico y me sedaban”, agregó Jonatan.

“Lo que pasó fue un tema de la cabeza. El fantasma de la muerte de mi viejo era lo que me perturbaba todo el tiempo, y obviamente todavía sigue. Y es normal”, explicó el periodista. Luego contó el extraño episodio "paranormal" que tuvo mientras dormía. “Yo soy racional y metafísico, creo en Dios pero me gusta todo lo que se puede tocar, y soñé un abrazo muy real de mi vieja, mi hermana, mi viejo y yo. Me levanté todo transpirado y nunca más tuve fiebre, ni siquiera 37,3°, y al día siguiente bajó la inflamación del pulmón”, contó asombrado.