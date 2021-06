MasterChef Celebrity: indignación en las redes con Andrea Rincón y Dani "La Chepi"

Anoche se definió el ganador de la segunda edición de Masterchef Celebrity. El reality de cocina que marcó un hito de rating durante toda la competencia tuvo a Gastón Dalmau como el campeón del certamen culinario sobre Georgina Barbarossa.

Una noche en la que estuvieron presentes casi todos los participantes, y en la que Andrea Rincón y Dani La Chepi fueron quienes más se hicieron escuchar.

Mientras los finalistas dejaban todo en un mano a mano para llevarse el premio mayor, unos metros más atrás las ex participantes se entusiasmaban más de la cuenta. Gritos, nervios y excitación que molestaron tanto a los televidentes que volcaron toda su bronca en las redes sociales.

"¿Era necesario que pongan a Andrea, a la grasa de Andrea, y a la camionera de La Chepi gritando atrás, como si fuese un partido de fútbol, una final? Sí, primero era una final. Segundo, la producción lo pedía, porque sino era un embole, 10 horas de grabación", aseguró La Chepi en un video que publicó en sus redes sociales, respondiendo a las críticas.

"Si hubiese estado Alex Caniggia atrás gritando ‘¡Vamos! Cara de pij@s, el más pijud*’ y todo eso, es ‘ah no, es un capo, lo que me levanta el programa, lo amo, lo amo, lo amo’, claro, él puede decir eso, porque tiene plata, nosotras no", dijo, recordando al mediático, que pasó también por el reality con su estilo tan particular.