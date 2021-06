Jey Mammon recibió un fuerte cachetazo en vivo de un legendario actor de telenovelas

Este martes en la noche, se vivió un particular momeno durante la emisión de Los Mammones (América), con la presencia de Arnaldo André como invitado. El conductor del ciclo propuso que el legendario actor de telenovelas le diera una cachetada, emulando la actitud que tenía uno de los personajes del artista en una producción de la década del '80, y se generó un momento desopilante.

“En aquel entonces era un paso de comedia algo que hoy en día es tremendo gracias a la sociedad que ha madurado”, explicó Jey Mammon. “Hoy se valoriza y se da importancia a la mujer, en aquel entonces era algo normal. A mí me decían en la calle: ‘dale una cachetada a mi mujer’. Gracias a Dios eso ya es terminó. La cachetada está prohibida...a la mujer”, aclaró por su parte André.

En ese momento, llegó la propuesta del anfitrión del programa: “¿Querés hacerme una escena a mí?”. Sumándose al juego, el actor sugirió: “Hagamos así: yo estoy con mi mujer y vos estás en la barra. De repente yo descubro que te le estás insinuando y ahí empieza la discusión”.

Luego de un ida y vuelta de palabras, André exclamó: “¿Ah, me levantás la voz? ¡No te lo voy a permitir porque a mi mujer se la respeta”, y le propinó una fuerte cachetada al conductor que atinó a responder a modo de remate: “Pero a mí me gustaba él, no la mujer”.