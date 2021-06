MasterChef Celebrity: la catarata de memes que dejó la eliminación de Candela Vetrano

La segunda temporada MasterChef Celebrity ya entró a la recta final y se encuentra a días de dar a conocer al gran ganador. Este domingo, quienes se debieron enfrentar, para poder continuar en carrera, fueron Georgina Barbarossa, Sol Pérez y Candela Vetrano. Las tres debieron replicar una preparación de Damián Betular: una tarta de chocolate, toffee y maní.

Quien no logró conquistar con su plato fue Vetrano y debió salir por la puerta grande. El jurado la despidió con grandes devoluciones. "Hay un montón de gente que te quiere, te ama. Sos una persona muy simple y sofisticada al mismo tiempo. Siempre con buen humor, aportando, cocinando con alegría, con maravilla, con terror a veces. Y demostrando todas tus emociones sin guardarte ninguna. Te recordaré para siempre por esa linda imagen que vos tenés y que inspirás a mucha gente", señaló Donato de Santis.

Germán Martitegui, expresó: "Ninguna tristeza, tu paso por acá fue alegría pura. Sos tan sensible, tan inteligente, tan talentosa, tan chiquita. Sé que tenés una carrera por delante espectacular, al verte me doy cuenta que podés hacer lo que quieras con tu vida, cocinar también. Te vamos a extrañar".

Por último, muy emocionado, Betular agregó: "Me vas a hacer llorar. Esto es un juego, pero te tengo tanto cariño, Cande, que no sé ni cómo decírtelo. Desde que pasaste esa puerta la primera semana, sabía que ibas a llegar lejos, y acá estás. Me brindaste una alegría que me hacía olvidar todo lo que pasaba afuera. Espero que hayamos y estemos en un gran recuerdo en vos, de este paso por acá, porque fue fabuloso".

Los usuarios en las redes sociales no pasaron por alto el emotivo momento y llenaron la red de memes. Aquí te compartimos algunos de los mejores que están circulando en Twitter.